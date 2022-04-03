На ликвидацию последствий наводнения Крым получит 1,7 млрд рублей

11:30 Источник: Интерфакс

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении свыше 1,7 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения 2021 года в Крыму.



"На ремонт жилых домов в Крыму, пострадавших от наводнения 2021 года, из резервного фонда правительства будет выделено свыше 1,7 млрд рублей", - сообщается на сайте правительства в воскресенье.



Согласно сообщению, выделенные средства помогут улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта и Керчь, а также Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма.



"В текущем году должны быть заменены крыши, приведены в порядок фасады более 260 многоквартирных домов", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства 31 марта.



