Более 250 тыс. виз выдано в Чехии беженцам с Украины - МИД

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешские власти с 24 февраля выдали беженцам с Украины 257 111 специальных виз, позволяющих получить убежище в республике. Об этом сообщило в воскресенье на своей странице в «Твиттере» Министерство внутренних дел Чехии.



В субботу было выдано 2 574 таких визы. Их также вправе получить проживающие на Украине граждане третьих стран, вынужденные искать убежище за рубежом. На учет в полицию по делам иностранцев встали более 144 тыс. выехавших с Украины. Наибольшее число из них находится в Праге — свыше 60 тыс.



В Чехию, согласно данным ее МВД, прибыли свыше 300 тыс. беженцев с Украины. Многие из них пока не имеют официальной регистрации. Они нашли приют у проживающих в республике родственников и друзей.



