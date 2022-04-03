Более 250 тыс. виз выдано в Чехии беженцам с Украины - МИД
11:40 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В субботу было выдано 2 574 таких визы. Их также вправе получить проживающие на Украине граждане третьих стран, вынужденные искать убежище за рубежом. На учет в полицию по делам иностранцев встали более 144 тыс. выехавших с Украины. Наибольшее число из них находится в Праге — свыше 60 тыс.
В Чехию, согласно данным ее МВД, прибыли свыше 300 тыс. беженцев с Украины. Многие из них пока не имеют официальной регистрации. Они нашли приют у проживающих в республике родственников и друзей.
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