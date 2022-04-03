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НОВОСТИ

Более 250 тыс. виз выдано в Чехии беженцам с Украины - МИД

11:40 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешские власти с 24 февраля выдали беженцам с Украины 257 111 специальных виз, позволяющих получить убежище в республике. Об этом сообщило в воскресенье на своей странице в «Твиттере» Министерство внутренних дел Чехии.

В субботу было выдано 2 574 таких визы. Их также вправе получить проживающие на Украине граждане третьих стран, вынужденные искать убежище за рубежом. На учет в полицию по делам иностранцев встали более 144 тыс. выехавших с Украины. Наибольшее число из них находится в Праге — свыше 60 тыс.

В Чехию, согласно данным ее МВД, прибыли свыше 300 тыс. беженцев с Украины. Многие из них пока не имеют официальной регистрации. Они нашли приют у проживающих в республике родственников и друзей.

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