На западе Москвы пьяный водитель съехал в подземный пешеходный переход

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе в Москве. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.



«В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское ш. автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось 2 человека, их осматривают медицинские службы», — говорится в сообщении.



В публикации уточняется, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Машину отбуксировали в безопасное место, пешеходный переход свободен.



