На западе Москвы пьяный водитель съехал в подземный пешеходный переход
12:20 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское ш. автомобиль съехал в подземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В пешеходном переходе в этот момент никого не было. В автомобиле находилось 2 человека, их осматривают медицинские службы», — говорится в сообщении.
В публикации уточняется, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Машину отбуксировали в безопасное место, пешеходный переход свободен.
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