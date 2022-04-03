Премьер Пакистана продолжит исполнять обязанности, но кабинет министров распущен

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Пакистана распущен, но премьер Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности. Об этом сообщил в воскресенье государственный министр информации и телерадиовещания страны Фаррух Хабиб на своей странице в «Твиттере».



«Премьер-министр продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции, кабинет министров распущен», — написал министр.



Ранее Фаррух Хабиб сообщил, что новые парламентские выборы могут пройти в Пакистане в течение 90 дней. Эти заявления прозвучали после того, как премьер-министр Имран Хан в воскресенье посоветовал президенту Арифу Алви распустить парламент страны.



