Премьер Пакистана продолжит исполнять обязанности, но кабинет министров распущен
12:30 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Премьер-министр продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции, кабинет министров распущен», — написал министр.
Ранее Фаррух Хабиб сообщил, что новые парламентские выборы могут пройти в Пакистане в течение 90 дней. Эти заявления прозвучали после того, как премьер-министр Имран Хан в воскресенье посоветовал президенту Арифу Алви распустить парламент страны.
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