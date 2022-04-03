0
0
164
НОВОСТИ

Глава ДНР подписал указ о создании Госкомитета обороны в республике

16:40 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны (ГКО) ДНР. Об этом говорится в воскресенье в тексте указа, опубликованном на сайте главы республики.

«Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики. Утвердить состав Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Согласно тексту указа, комитет будет состоять, в частности, из «председателя ГКО ДНР — главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича», его заместителей — председателя правительства ДНР Александра Ананченко и председателя Народного совета ДНР Владимира Бидевки. В состав комитета также войдут министр государственной безопасности республики Владимир Павленко, генеральный прокурор Андрей Спивак, глава МЧС Алексей Кострубицкий, министр внутренних дел Алексей Дикий, начальник управления Народной милиции Денис Синенков и руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:50 03.04.2022
Из-за притока беженцев с Украины в Молдавию США выделит 50 млн $ для помощи
0
4
16:30 03.04.2022
Берлин готов начать обсуждать вопрос ужесточения санкций против РФ — министр
0
187
15:30 03.04.2022
Песков назвал Лондон "оазисом для преступников"
0
311
15:20 03.04.2022
В московской Центральной клинической больницы РАН произошел пожар - источник
0
284
15:10 03.04.2022
Только после выработки письменного документа Путин сможет встретиться с Зеленским - Песков
0
305
14:30 03.04.2022
Песков считает, что трудности в отношениях России и Европы генетических особенностях
0
470
14:20 03.04.2022
Запаса газа в Чехии хватит максимум на 34 дня - министр
0
352
13:40 03.04.2022
Несмотря на отказ Литвы от российского газа, транзит в Калининградскую область сохранился
0
427
13:35 03.04.2022
Патриарх Кирилл: "Весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа"
0
511
13:25 03.04.2022
Из-за коммунальной аварии более 60 тыс. жителей Саратова остались без холодной воды
0
389

Возврат к списку