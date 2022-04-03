Глава ДНР подписал указ о создании Госкомитета обороны в республике

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны (ГКО) ДНР. Об этом говорится в воскресенье в тексте указа, опубликованном на сайте главы республики.



«Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики. Утвердить состав Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.



Согласно тексту указа, комитет будет состоять, в частности, из «председателя ГКО ДНР — главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича», его заместителей — председателя правительства ДНР Александра Ананченко и председателя Народного совета ДНР Владимира Бидевки. В состав комитета также войдут министр государственной безопасности республики Владимир Павленко, генеральный прокурор Андрей Спивак, глава МЧС Алексей Кострубицкий, министр внутренних дел Алексей Дикий, начальник управления Народной милиции Денис Синенков и руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров.



