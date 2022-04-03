Глава ДНР подписал указ о создании Госкомитета обороны в республике
16:40 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики. Утвердить состав Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.
Согласно тексту указа, комитет будет состоять, в частности, из «председателя ГКО ДНР — главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича», его заместителей — председателя правительства ДНР Александра Ананченко и председателя Народного совета ДНР Владимира Бидевки. В состав комитета также войдут министр государственной безопасности республики Владимир Павленко, генеральный прокурор Андрей Спивак, глава МЧС Алексей Кострубицкий, министр внутренних дел Алексей Дикий, начальник управления Народной милиции Денис Синенков и руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров.
НОВОСТИ
- 17:50 03.04.2022
- Из-за притока беженцев с Украины в Молдавию США выделит 50 млн $ для помощи
- 16:30 03.04.2022
- Берлин готов начать обсуждать вопрос ужесточения санкций против РФ — министр
- 15:30 03.04.2022
- Песков назвал Лондон "оазисом для преступников"
- 15:20 03.04.2022
- В московской Центральной клинической больницы РАН произошел пожар - источник
- 15:10 03.04.2022
- Только после выработки письменного документа Путин сможет встретиться с Зеленским - Песков
- 14:30 03.04.2022
- Песков считает, что трудности в отношениях России и Европы генетических особенностях
- 14:20 03.04.2022
- Запаса газа в Чехии хватит максимум на 34 дня - министр
- 13:40 03.04.2022
- Несмотря на отказ Литвы от российского газа, транзит в Калининградскую область сохранился
- 13:35 03.04.2022
- Патриарх Кирилл: "Весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа"
- 13:25 03.04.2022
- Из-за коммунальной аварии более 60 тыс. жителей Саратова остались без холодной воды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать