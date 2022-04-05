ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожили около Очакова Центр подготовки украинских сил специальных операций, который также использовался для размещения наемников. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников», — заявил Конашенков.