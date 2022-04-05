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Дания высылает 15 российских дипломатов — глава МИД

12:05 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел страны Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике.

По его словам, дипломаты, которые, как он утверждал, занимались разведывательной деятельностью, «должны покинуть страну в течение следующих 14 дней». «Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность».

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