Переход к международным расчетам в рублях идет осторожно — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение международных расчетов в рублях идет поэтапно и осторожно, здесь нет места для резких движений. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета «Коммерсант» привела мнение председателя совета директоров и основного акционера Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина о том, что расширение перечня экспортируемых за рубли товаров может выбросить Россию с международных рынков. «Разумеется, ко всем мнениям экономистов прислушиваются, в основном не в Кремле, а в правительстве, все-таки это больше вопрос для правительства», — заметил Песков в ответ на вопрос, учитываются ли такие оценки.

При этом, продолжил пресс-секретарь президента, в этой работе «никто и не торопится». «Это очень поэтапное, очень осторожное движение, с учетом все-таки тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках», — сказал он. «Безусловно, здесь нет места для резких движений», — подчеркнул представитель Кремля.