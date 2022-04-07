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Собянин: В Москве имеется около 300 тыс. вакантных мест для трудоустройства

18:17 07.04.2022

Московские предприятия готовы предложить более 300 тыс. вакансий тем, кто ранее работал в компаниях, прекративших работу из-за влияния санкций. По словам мэра Сергея Собянина, он уверен, что специалисты не останутся без работы. «В Москве в настоящее время больше 300 тыс. вакансий. Большая часть работающих на этих предприятиях, которые находятся в зоне риска, востребована предприятиями города. Это и торговля, и ЖКХ, и транспорт, ИТ, специалисты в области консалтинга, страховой деятельности, финансовой деятельности», - сказал Сергей Собянин.

Как отмечает градоначальник, некоторым потребуется повышение квалификации и им поможет специальная горячая линия «Технограда». «Организована горячая линия, по которой каждый может обратиться, выбрать свой формат, профиль, онлайн-обучение, офлайн-обучение, провести консультации и найти соответствующую для своих навыков работу», - заявил мэр. Карьерные консультации, предлагаемые в «Техноград», позволяют горожанам понять сильные и слабые стороны в своей профессиональной подготовке, а также подобрать необходимые обучающие курсы. Затем соискатели смогут опять обратиться к карьерному консультанту «Технограда», который совместно с компанией SuperJob подберет подходящие вакансии с учетом новых компетенций и требований к уровню зарплаты.

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