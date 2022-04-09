Освобождены 14 российских моряков, которых удерживали на Украине — Москалькова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в субботу об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали на Украине.

«Буквально сейчас пришла радостная новость. Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна „Азов Конкорд“ освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», — написала Москалькова в телеграм-канале.

По ее словам, с 24 февраля ВСУ удерживали экипаж судна в порту Мариуполя, выход в море был заминирован, у моряков «отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости».

Омбудсмен отметила, что все это время находилась на постоянной связи с родными моряков, обращалась по данному вопросу в Минобороны России, МИД России, обращалась к украинской стороне.

«Сегодня родные моряков звонят на горячую линию уполномоченного и благодарят президента Российской Федерации В. В. Путина, министра обороны России С. К. Шойгу и всех российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении моряков, за спасение их жизни», — добавила Москалькова.