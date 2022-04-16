США считают, что конфликт на Украине может затянуться до конца 2022 года — CNN
08:30 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил союзникам в Евросоюзе, что конфликт на Украине, по мнению Вашингтона, может продлиться до конца 2022 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал Си-эн-эн со ссылкой на двух европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.
Си-эн-эн отмечает, что такие заявления свидетельствуют о серьезном изменении оценок США, которые в начале российской военной операции ожидали ее быстрого завершения.
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