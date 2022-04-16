Британские военные инструкторы возобновили работу на Украине — The Times

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие из Специальной авиадесантной службы (САС) Соединенного Королевства осуществляли подготовку украинских военных в Киеве и его окрестностях. Об этом сообщила в пятницу вечером газета «Таймс».

Как заявил изданию капитан размещенного на севере Киева украинского батальона Юрий Мироненко, около двух недель назад британские спецназовцы из САС проводили в городе инструктаж по использованию ПТРК NLAW, которые Великобритания поставляет Украине. Другой собеседник издания сообщил, что на прошлой неделе британцы участвовали в подготовке 112-го батальона сил территориальной обороны ВСУ. Источники газеты настаивают, что речь идет именно о находящихся на службе британских военных, а не о добровольцах из Соединенного Королевства, среди которых есть бывшие военнослужащие.

Британские инструкторы работали на Украине много лет, однако покинули страну в феврале, чтобы не допустить их участия в прямых столкновениях с российскими войсками и потенциального конфликта между РФ и НАТО.

В Минобороны королевства изданию не подтвердили информацию о том, что британские инструкторы вернулись на Украину, сославшись на то, что ведомство никогда не комментирует ход специальных операций. Ранее замминистра обороны страны Джеймс Хиппи сообщил, что ожидает прибытия в Великобританию украинских солдат, которых будут обучать управлению британской военной техникой. 9 апреля было объявлено, что Лондон передаст Киеву 120 единиц бронетехники, а также противокорабельные ракетные системы.