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Премьера Албании в Германии сняли с рейса из-за отказа надеть защитную маску — портал

08:50 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Германии сняли с рейса Франкфурт-на-Майне — Детройт премьер-министра Албании Эди Раму из-за его отказа надеть защитную маску в период пандемии. Об этом сообщил в пятницу северомакедонский портал «МКД.МК».

По его данным, инцидент произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне в декабре прошлого года, когда албанский премьер ожидал вылета в Детройт.

По информации портала, команда бортпроводников, а также командир воздушного судна настаивали на том, чтобы Рама следовал общим эпидемическим правилам, однако тот наотрез отказывался использовать маску. В результате, согласно свидетельствам пассажиров того рейса, была вызвана полиция, которая приняла решение снять с рейса Раму и членов его делегации, состоявшей из 10 человек.

В конечном итоге после переговоров с представителем МИД Германии Рама согласился с требованием местных властей. Таким образом конфликт был урегулирован, и вся правительственная делегация вылетела в Детройт следующим рейсом.

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