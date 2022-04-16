Граждане Украины с начала года стали лидерами по числу получивших гражданство РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Украины и Таджикистана за первый квартал текущего года чаще остальных получали российское гражданство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

«Российское гражданство остается наиболее привлекательным для выходцев из бывших союзных республик, доля которых от общего количества получивших гражданство Российской Федерации в первом квартале 2022 года составила 97,2%, или 137,7 тыс. человек, из которых 39,6% — граждане Украины, 23,9% — Республики Таджикистан, 8% — Республики Казахстан, 7,9% — Республики Армения, 4,7% — Республики Узбекистан, 4,5% — Азербайджанской Республики, 3,6% — Киргизской Республики, 3,1% — Республики Беларусь, 3% — Республики Молдова», — сказал собеседник агентства.

Всего за первый квартал 2022 года в гражданство РФ принято около 141,5 тыс. иностранных граждан, что на 12% меньше показателя прошлого года. «Снижение активности иностранных граждан, являющихся потенциальными соискателями российского гражданства, в начале года, как правило, вызвано сезонным фактором и объективно не отражает складывающейся ситуации в рассматриваемой сфере деятельности», — пояснили в ведомстве.