Граждане Украины с начала года стали лидерами по числу получивших гражданство РФ
09:00 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане Украины и Таджикистана за первый квартал текущего года чаще остальных получали российское гражданство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.
«Российское гражданство остается наиболее привлекательным для выходцев из бывших союзных республик, доля которых от общего количества получивших гражданство Российской Федерации в первом квартале 2022 года составила 97,2%, или 137,7 тыс. человек, из которых 39,6% — граждане Украины, 23,9% — Республики Таджикистан, 8% — Республики Казахстан, 7,9% — Республики Армения, 4,7% — Республики Узбекистан, 4,5% — Азербайджанской Республики, 3,6% — Киргизской Республики, 3,1% — Республики Беларусь, 3% — Республики Молдова», — сказал собеседник агентства.
Всего за первый квартал 2022 года в гражданство РФ принято около 141,5 тыс. иностранных граждан, что на 12% меньше показателя прошлого года. «Снижение активности иностранных граждан, являющихся потенциальными соискателями российского гражданства, в начале года, как правило, вызвано сезонным фактором и объективно не отражает складывающейся ситуации в рассматриваемой сфере деятельности», — пояснили в ведомстве.
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