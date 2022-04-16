Депардье предложили лишить российского гражданства
10:00 16.04.2022 Источник: Lenta.ru
Французский актер Жерар Депардье должен быть лишен российского гражданства из-за своей критики спецоперации на Украине. Такое мнение URA.RU высказал председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
По словам политика, своими заявлениями артист выступает против России. Такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране, добавил он. Миронов напомнил причину, по которой Депардье захотел получить российский паспорт — нежелание платить 56 процентов своих доходов во Франции. «Ради 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства», — резюмировал он.
Получивший гражданство России в 2013 году Жерар Депардье раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, и предложили разъяснить Депардье причины спецоперации. Lenta.ru
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