Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в 15 км южнее Изюма

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее Изюма, также ракетные войска и артиллерия РФ поразила 811 объектов ВСУ. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25», — сказал он.

По его словам, ракетные войска и артиллерия РФ поразила 43 пункта управления подразделений украинских войск, восемь автоколонн с топливом для военной техники, а также 760 районов сосредоточения живой силы противника. «Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», — добавил Конашенков.