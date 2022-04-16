Глава Минюста ФРГ не считает поставки Киеву тяжелого оружия «вступлением в войну»
14:00 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман не считает, что поставки тяжелого оружия Украине будут означать вступление его страны в войну. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью газете «Вельт ам зонтаг».
«Устав ООН в принципе запрещает войны, за одним исключением — оборонительной войны. Таковую ведет Украина», — утверждал Бушман. «Таким образом, если она пользуется правом на самооборону, то поддержка посредством поставок оружия не может вести к тому, что [оказывающий ее] станет воюющей стороной», — считает руководитель Минюста.
В понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву необходимы тяжелые вооружения и что сейчас не время для отговорок в данном вопросе.
26 февраля правительство Германии одобрило поставки оружия Украине. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Ранее в тот же день появилась информация о том, что ФРГ разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину устаревшие вооружения немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине. 14 марта власти Германии заявили, что во избежание дополнительных рисков они решили больше не предоставлять сведения о поставках оружия на украинскую территорию.
23 марта агентство ДПА сообщило со ссылкой на источники, что Берлин намерен передать Киеву 2 тысячи ручных гранатометов из запасов бундесвера. 25 марта стало известно, что из Германии на Украину доставлены 1,5 тысячи ПЗРК «Стрела», 100 пулеметов MG3 и 8 млн патронов для огнестрельного оружия.
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