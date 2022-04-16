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НОВОСТИ

Лукашенко не верит в искренность представителей Запада, когда речь заходит о событиях ВОВ

15:00 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что представителям западных стран безразличны трагические события, произошедшие в годы Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил журналистам во время республиканского субботника в мемориальном комплексе «Хатынь».

«У них это стало модой: прийти, поплакаться, извиниться. Не верьте им. Что произошло потом: санкции, санкции, санкции», — отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

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