0
0
100
НОВОСТИ

Россия запретила въезд на свою территорию ключевым членам правительства Великобритании

12:38 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на санкции Великобритании запретила въезд на свою территорию ключевым членам правительства королевства, включая премьер-министра Бориса Джонсона, заместителя премьер-министра, министра юстиции Доминика Рааба, глав МИД и Минобороны Элизабет Трасс и Бена Уоллеса и бывшего премьера Терезу Мэй.

«В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации, принято решение о включении в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей», — говорится в распространенном в субботу заявлении МИД.

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», — указали в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 16.04.2022
Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в 15 км южнее Изюма
0
63
12:00 16.04.2022
Дуров попросил не называть его российским миллиардером
0
190
11:30 16.04.2022
В России выявили 11 095 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
204
11:00 16.04.2022
Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
0
276
10:30 16.04.2022
В Чехии взлетели цены на электроэнергию - СМИ
0
316
10:00 16.04.2022
Депардье предложили лишить российского гражданства
0
400
09:30 16.04.2022
Украина лишилась до 40% металлургических мощностей - Reuters
0
437
09:00 16.04.2022
Граждане Украины с начала года стали лидерами по числу получивших гражданство РФ
0
368
08:50 16.04.2022
Премьера Албании в Германии сняли с рейса из-за отказа надеть защитную маску — портал
0
371
08:40 16.04.2022
Британские военные инструкторы возобновили работу на Украине — The Times
0
429

Возврат к списку