Россия запретила въезд на свою территорию ключевым членам правительства Великобритании

12:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на санкции Великобритании запретила въезд на свою территорию ключевым членам правительства королевства, включая премьер-министра Бориса Джонсона, заместителя премьер-министра, министра юстиции Доминика Рааба, глав МИД и Минобороны Элизабет Трасс и Бена Уоллеса и бывшего премьера Терезу Мэй.

«В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации, принято решение о включении в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей», — говорится в распространенном в субботу заявлении МИД.

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», — указали в министерстве.