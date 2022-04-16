Андрей Воробьев принял участие в акции «Доброе дело»

14:40

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принес гуманитарную помощь для людей из Донбасса в Первомайскую школу городского округа Истра.

«Я тоже хочу внести свой вклад, учитывая, что дети Подмосковья организовали большую акцию «Доброе дело». Она проходит по всей Московской области. Здесь, пожалуй, самое необходимое - детское питание памперсы, вода, - сказал Андрей Воробьев. - Родители тоже поддержали, им приятно, что их дети делают добрые дела. Мне кажется, сейчас вряд ли кто-то может остаться в стороне».

Идея создания акции принадлежит подмосковным школьникам. На прошлой неделе учащиеся гимназии им. Примакова встречались с популярным блогером Владом Кобяковым. Обсуждались самые разные темы, в том числе поговорили и о ситуации на Украине. По итогу ребята выступили с инициативой организовать пункты сбора гумпомощи для людей из ЛДНР прямо в школах. Идею поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Мы в школе уже проводили акцию «Окажи помощь Донбассу». Тогда собирали крупы, сахар – продуктовые наборы. Ребята отнеслись к этому с большим энтузиазмом и воодушевлением, - рассказала директор школы Марина Цыганова. – И в этот раз дети активно начали собирать гуманитарную помощь. Начальные классы приносят в основном канцелярские принадлежности, тетрадки, книжки. А старшеклассники - воду, детское питание, средства гигиены. Педагоги тоже подключились».

В акции «Доброе дело» принимают участие 1,2 тыс. школ Подмосковья. Уже собрано более 35 тонн. В течение недели ребята оставляли игрушки, подарки детям и товары первой необходимости. В коробки с «гуманитаркой» волонтеры кладут рисунки школьников о мире, добре и дружбе.

«Я сама принимала участие в этой акции, приносила продукты, в которых нуждаются люди, средства личной гигиены, а также детское питание, - поделилась ученица 11 класса Вика Пугина. – Все ребята в нашей школе с горящими глазами несут сюда канцелярию, воду и много других вещей. Мне кажется, это очень важно, ведь в такой сложной ситуации людям нужно практически все».

Сегодня, 16 апреля, присоединиться к детям и принести гуманитарную помощь в школу могут и взрослые.

Также внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru. На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Это продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия - все, в чем нуждаются люди. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания - с длительным сроком хранения, вес 1 товара - не более 6 кг.

Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, оттуда ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а затем - в ЛДНР и освобожденные территории Украины.

Совместными усилиями с конца февраля для жителей Донбасса собрали уже почти 900 тонн гуманитарного груза.