Зеленский заявил, что "битва за Донбасс" началась

09:20 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс». Зеленский заявил о готовности украинских войск сражаться и защищаться: «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, президент Владимир Путин в качестве целей назвал защиту мирных жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны украинских властей (позднее он назвал эту цель главной), демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. РБК