Зеленский заявил, что "битва за Донбасс" началась
09:20 19.04.2022 Источник: РБК
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс». Зеленский заявил о готовности украинских войск сражаться и защищаться: «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, президент Владимир Путин в качестве целей назвал защиту мирных жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны украинских властей (позднее он назвал эту цель главной), демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. РБК
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