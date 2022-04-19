Россия и Вьетнам проведут военные учения
10:00 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Вьетнам проведут новые международные военные учения, на них будут разрабатываться нестандартные решения при выполнении задач и отрабатываться управление подразделениями в сложной обстановке. Первая конференция по подготовке учений прошла в штабе Восточного военного округа (ВВО), сообщила во вторник пресс-служба округа.
Конференция прошла под руководством начальника регионального центра управления генерал-майора Сергея Лагуткина и начальника отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. Со стороны Вьетнамской народной армии в мероприятии приняли участие генерал-майор Дон Динь Тхань, офицеры органов военного управления.
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