Россия и Вьетнам проведут военные учения

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Вьетнам проведут новые международные военные учения, на них будут разрабатываться нестандартные решения при выполнении задач и отрабатываться управление подразделениями в сложной обстановке. Первая конференция по подготовке учений прошла в штабе Восточного военного округа (ВВО), сообщила во вторник пресс-служба округа.

Конференция прошла под руководством начальника регионального центра управления генерал-майора Сергея Лагуткина и начальника отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. Со стороны Вьетнамской народной армии в мероприятии приняли участие генерал-майор Дон Динь Тхань, офицеры органов военного управления.