Специальные группы начали штурм "Азовстали" - Басурин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальные группы начали штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, заявил во вторник представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Азовсталь" - это промышленная зона, которая находится в центре города (...) Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация - это авиация и артиллерия" - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).