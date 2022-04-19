Специальные группы начали штурм "Азовстали" - Басурин
10:20 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальные группы начали штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, заявил во вторник представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Азовсталь" - это промышленная зона, которая находится в центре города (...) Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация - это авиация и артиллерия" - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
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