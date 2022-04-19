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Минпросвещения РФ введет изучение истории с первого класса

11:20 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ намерено ввести изучение истории с первого класса школы, заявил глава министерства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил Кравцов.

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