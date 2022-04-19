В РФ выявили 8 640 случаев заболевания ковидом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 640, до 18 092 791, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 31 мая 2021 года, в относительном он составил 0,05%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 763, до 17 407 228. Днем ранее в штабе сообщили о 14 324 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 235 против 213 днем ранее, до 373 948. Таким образом, уже две недели в стране регистрируют менее 300 смертей из-за ковида в сутки.