Военкор сообщил, что масштабного наступления войск РФ со стороны Донецка нет
12:00 19.04.2022
Военкор: масштабного наступления российских войск со стороны Донецка нет. При этом ночью в городе были слышны сильные взрывы, там работала артиллерия. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Александр Сладков.
«Я разговариваю с военными, комбатами. Нет ещё никакого наступления с нашей стороны от Донецка. У нас, если будет лазейка, залезут по любому наши, если будет малейшая возможность, зайдут по-всякому. То, что касается происходящего вокруг Донецка. Дорогие друзья, — это такая канонада идёт артиллеристская, и такие разрывы слышны. Причём в городе тяжело уловить откуда. Эхо повторяемое, как в горах. Сегодня из района аэропорта, конечно, жутчайшие звуки. Канонада, громкие разрывы слышны издалека».
Ранее Владимир Зеленский сообщил о начале «битвы за Донбасс». В Минобороны РФ эти сообщения не подтверждали.
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