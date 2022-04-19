Военкор сообщил, что масштабного наступления войск РФ со стороны Донецка нет

12:00

Военкор: масштабного наступления российских войск со стороны Донецка нет. При этом ночью в городе были слышны сильные взрывы, там работала артиллерия. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Александр Сладков.

«Я разговариваю с военными, комбатами. Нет ещё никакого наступления с нашей стороны от Донецка. У нас, если будет лазейка, залезут по любому наши, если будет малейшая возможность, зайдут по-всякому. То, что касается происходящего вокруг Донецка. Дорогие друзья, — это такая канонада идёт артиллеристская, и такие разрывы слышны. Причём в городе тяжело уловить откуда. Эхо повторяемое, как в горах. Сегодня из района аэропорта, конечно, жутчайшие звуки. Канонада, громкие разрывы слышны издалека».

Ранее Владимир Зеленский сообщил о начале «битвы за Донбасс». В Минобороны РФ эти сообщения не подтверждали.