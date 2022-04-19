В РПЦ считают, что куличи с символом Z не имеют отношения к христианской традиции

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

РПЦ не будет освящать пасхальные куличи с символом Z. Пользователи соцсетей нашли такую продукцию на прилавке одного из магазинов в Курганской области.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что подобные хлебобулочные изделия не могут иметь отношения к христианской традиции.

«Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может. Я думаю, что не предполагает освящение таких праздничных изделий».

Кипшидзе добавил, что продукция с патриотической символикой сейчас необходима, но вне церковного контекста.