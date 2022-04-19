МИД Черногории извинился за сообщение о разрыве дипотношений с Россией
13:20 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Черногории извинилось за ранее опубликованное сообщение о разрыве дипотношений с Россией. Извинения разместила пресс-служба МИД в «Твиттере» в ночь на вторник.
«Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления рестриктивных мер по ошибке указано, что меры вступили в силу», — говорится в заявлении.
В понедельник посольство РФ в Черногории сообщило ТАСС, что в МИД республики была направлена нота с требованием разъяснений в связи с публикацией в «Твиттере» черногорского дипведомства сообщения о разрыве дипотношений с Россией. В понедельник Министерство иностранных дел Черногории опубликовало в «Твиттере» заявление главы ведомства Джордже Радуловича о разрыве дипотношений с Россией, однако через несколько часов заявление было удалено из «Твиттера».
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