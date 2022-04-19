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Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту в Молдавии

13:32 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду утвердила во вторник одобренный парламентом запрет на георгиевскую ленту.

«Сегодня промульгировала закон Республики Молдова, запрещающий использование символов, которые продвигают военную агрессию», — сказала Санду в ходе брифинга. По ее словам, изменения вступят в силу после официального обнародования.

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