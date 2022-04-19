Официальные лица РФ и Белоруссии не приглашены на годовщину освобождения лагеря Маутхаузен

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные представители России и Белоруссии не будут приглашены 15 мая на церемонию по случаю 77-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии в этом году из-за российской военной операции на Украине. Послы РФ и Белоруссии в Вене будут уведомлены в письменном виде. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на председателя австрийского комитета Маутхаузена Вилли Мерного.

По его словам, участие официальных представителей РФ и Белоруссии «было бы несовместимо с клятвой оставшихся в живых узников Маутхаузена и их желанием мира и свободы». При этом бывшие узники и их родственники из России и Белоруссии приглашены. В заявлении австрийского комитета Маутхаузена, международного комитета Маутхаузена и мемориального комплекса Маутхаузен признается роль советского народа в борьбе с нацизмом.