Силуанов возглавит делегацию РФ на встрече G20

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20, сообщила пресс-служба Минфина РФ. «Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — говорится в сообщении.

Встреча финансовой «двадцатки» запланирована на 20 апреля в Вашингтоне. Организатором саммита в этом году выступает Индонезия.