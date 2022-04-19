Зеленский внес в Верховную раду проект закона о продлении военного положения на Украине

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране.

Согласно информации на сайте Рады, проект закона об утверждении указа президента «О продлении срока действия военного положения на Украине» зарегистрирован во вторник и уже передан на рассмотрение руководству парламента.