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Около 98 тысяч работников в РФ находятся в простое — Минтруд

11:20 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 98 тыс. работников предприятий в России находятся в простое, что в 2,5 раза выше, чем в начале марта. При этом массовых увольнений в России не фиксируется, хотя около 50 тыс. работников заявлены к увольнению, заявил в среду замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«По текущим оперативным данным, 98 тысяч работников находятся в простое. Если говорить в абсолютных цифрах, это в 2,5 раза больше, чем на 1 марта. Что касается цифр, заявленных к высвобождению, то это около 50 тысяч человек, при этом четко обозначу, что массовых высвобождений не отмечено», — сказал он на заседании в Госдуме экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.

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