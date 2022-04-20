РФ предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сделала Швеции и Финляндии все предупреждения по поводу последствий их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в интервью телеканалу «Россия-24».

«Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию, — сказала она. — Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет».