Австралия ввела санкции против 147 российских граждан — МВД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 147 российских граждан из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в письме австралийского МВД, распространенном в пятницу.

В сообщении ведомства указано, что автономные санкции Австралии вводятся в отношении 144 сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания России, а также Екатерины Винокуровой, которая в документе названа «дочерью главы МИД России» Сергея Лаврова.