Депутата Госдумы Рашкина приговорили к 3 годам условно по делу о незаконной охоте

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Калининский районный суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к 3 годам лишения свободы условно по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда в пятницу после оглашения приговора.

«Три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой на два года», — сказали в суде.