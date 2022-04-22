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Депутата Госдумы Рашкина приговорили к 3 годам условно по делу о незаконной охоте

11:05 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Калининский районный суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к 3 годам лишения свободы условно по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда в пятницу после оглашения приговора.

«Три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой на два года», — сказали в суде.

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