Депутат Рашкин лишится полномочий после вступления приговора в силу
12:05 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин будет лишен полномочий после вступления обвинительного приговора суда в силу. Об этом ТАСС в пятницу сообщил член комиссии Госдумы по мандатным вопросам Сергей Каргинов.
«Любой приговор, который вступит в силу, влечет за собой снятие полномочий депутата», — отметил Каргинов.
Так, согласно закону о статусе депутата и сенатора, полномочия членов обеих палат парламента прекращаются досрочно в случае «вступления в законную силу обвинительного приговора суда». Как отметил Каргинов, вопрос в любом случае должен быть рассмотрен на пленарном заседании палаты. «У него есть право на апелляцию. Скорее всего, апелляционный суд пройдет, только после этого решение вступит в силу и [вопрос снятия полномочий] будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы», — добавил Каргинов.
Калининский районный суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно по уголовному делу о незаконной охоте, сообщила пресс-служба суда в пятницу.
Новости
- 12:20 22.04.2022
- Папа Римский сообщил, что встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме пришлось отложить
- 12:00 22.04.2022
- Военные назвали задачи второго этапа спецоперации на Украине
- 11:32 22.04.2022
- США проходят через самый опасный период в своей истории, считает Трамп
- 11:20 22.04.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили до батальона личного состава ВСУ на ж/д станции Мелиоративное
- 11:05 22.04.2022
- Депутата Госдумы Рашкина приговорили к 3 годам условно по делу о незаконной охоте
- 11:00 22.04.2022
- ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя
- 10:32 22.04.2022
- Австралия ввела санкции против 147 российских граждан — МВД
- 10:20 22.04.2022
- Тайвань готов начать производство крылатых ракет с дальностью полета до 1 200 км — СМИ
- 10:05 22.04.2022
- В Финляндии заявили, что страна в ближайшее время подаст заявку на вступление в НАТО
- 10:00 22.04.2022
- Госфонд Казахстана больше не рассматривает привлечение финансирования в рублях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать