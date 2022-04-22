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Депутат Рашкин лишится полномочий после вступления приговора в силу

12:05 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин будет лишен полномочий после вступления обвинительного приговора суда в силу. Об этом ТАСС в пятницу сообщил член комиссии Госдумы по мандатным вопросам Сергей Каргинов.

«Любой приговор, который вступит в силу, влечет за собой снятие полномочий депутата», — отметил Каргинов.

Так, согласно закону о статусе депутата и сенатора, полномочия членов обеих палат парламента прекращаются досрочно в случае «вступления в законную силу обвинительного приговора суда». Как отметил Каргинов, вопрос в любом случае должен быть рассмотрен на пленарном заседании палаты. «У него есть право на апелляцию. Скорее всего, апелляционный суд пройдет, только после этого решение вступит в силу и [вопрос снятия полномочий] будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы», — добавил Каргинов.

Калининский районный суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно по уголовному делу о незаконной охоте, сообщила пресс-служба суда в пятницу.

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