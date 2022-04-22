Андрей Воробьев, Татьяна Голикова и Сергей Кравцов презентовали программу «Профессионалитет»
14:58 22.04.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Проект инициировал президент Владимир Путин. Презентация состоялась в колледже «Энергия» в Реутове, который участвует в «Профессионалитете». Суть программы в том, что обучение студентов будет проходить под руководством опытных наставников — представителей конкретных предприятий. Ребята получат не абстрактные знания, а реальные практические навыки, а сами компании смогут сформировать для себя кадровый резерв. Подмосковье оказалось среди регионов, где этот проект начнут реализовывать уже в этом году.
Он ориентирован на развитие дуального образования, в котором больше внимания уделяется практике, но также в полной мере осваиваются общеобразовательные предметы.
«Московская область - развивающийся регион, предоставляющий возможности для новых производственных строительных площадок. Конечно, подготовка специалистов рабочих профессий для Подмосковья является одной из приоритетных тем, - отметила Татьяна Голикова. - Сейчас мы находимся в колледже «Энергия», который стал одним из победителей проекта «Профессионалитет» совместно с «НПО Машиностроение». Уже в 2022-м году студенты начнут обучение по новой программе. И мы видим, насколько важна тесная связь между учебным заведением и предприятием, чтобы готовить квалифицированные кадры. Развиваем отрасли, компетенции, которые сегодня необходимы, чтобы развивать экономику».
Для студентов «Профессионалитет» – это возможность получить востребованную рабочую специальность в более короткий срок (на 10-12 месяцев раньше) и опыт работы на производствах. 85% студентов, прошедших обучение по новой программе, будут гарантированно трудоустроены.
«Дело спорится, когда ты его делаешь в команде. Наше легендарное предприятие «НПО Машиностроение» присылает в колледж специалистов, имеющих колоссальный опыт. И когда есть такие наставники, есть где работать, оборудование, тогда ребята, заканчивающие училища, нарасхват, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. - Наша задача – не только обучить ребят, но и удержать их на предприятиях, дать достойную работу, возможность строить жизнь».
В колледже «Энергия» впервые в России будет обучение аддитивным технологиям, металлургии в 3D. А в Сергиевом Посаде - лаборатория кибернетического синтеза, суперкомпьютеры и другие технологии индустрии 4.0. Сквозной специальностью для всех направлений станет IT-программирование.
«Проект «Профессионалитет» призван соединить и усилить взаимодействие колледжа и предприятий. Колледжи получат дополнительную поддержку, дополнительный импульс к развитию инфраструктуры. А предприятия - возможность участвовать в разработке программ», - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Каждый 2-й девятиклассник в Подмосковье после выпускных экзаменов поступает в колледж. Заключено уже 26 соглашений о подготовке кадров между колледжами и крупнейшими предприятиями – такими, как Ростелеком, аэропорты Шереметьево и Домодедово. Это сотрудничество планируется расширять.
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