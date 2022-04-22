Смена правительства в Пакистане не повлияет на проект «Пакистанский поток» с РФ — источник

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формирование нового правительства в Пакистане не повлияет на реализацию проекта газопровода «Пакистанский поток» с Россией. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правительстве республики.

«Не повлияет», — сказал собеседник агентства.