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Обвинения США в адрес КНР по Украине являются старомодным способом оклеветать Пекин — МИД

15:00 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения Вашингтона в адрес Пекина по вопросу Украины являются старомодным способом очернить и оклеветать Китай. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Что касается соответствующих заявлений американской стороны, китайская сторона считает, что эти заявления, особенно обвинения в адрес КНР, являются сплошными клише и старомодным способом оклеветать и очернить Китай», — сказал дипломат.

«Мы призываем американскую сторону объективно смотреть на Китай и китайско-американские отношения, добросовестно выполнять заявления лидера США о том, что они не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить китайскую систему, не пытаются противостоять Китаю путем укрепления союзнических отношений, не поддерживают „независимость Тайваня“, не намерены конфликтовать с Китаем», — продолжал Чжао Лицзянь. По его словам, США должны работать вместе с КНР, чтобы ладить друг с другом на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

«Позиция Китая по украинскому вопросу является откровенной, ясной, справедливой и объективной, она не заслуживает никакого порицания. США, напротив, известны злодеяниями по соответствующим вопросам», — добавил дипломат. «Мы советуем США, прежде чем укорять других, посмотреть в зеркало и заняться своими делами», — резюмировал он.

Согласно распространенному в среду заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече с представителями НАТО в Брюсселе выразила обеспокоенность поддержкой действий России на Украине со стороны Китая. Как заявила она, «США обеспокоены тем, что Китай поддерживает российскую агрессию, в том числе распространяя российскую дезинформацию о НАТО и начатой Россией войне на Украине».

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