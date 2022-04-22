Макрон заявил, что Франция поставит Украине САУ «Цезарь» — СМИ
15:32 22.04.2022
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в интервью газете «Уэст Франс» о планах направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar.
«Франция направит 155-мм САУ Украине, — отметил Макрон. — Мы должны идти по этому пути, не пересекая красную линию, которая состоит в том, чтобы не оказаться стороной конфликта».
Он также рассказал о поставке Украине противотанковых ракетных комплексов.
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