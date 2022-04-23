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Подозреваемых в убийстве двоих детей в Воронежской области заключили под стражу

17:50 23.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд заключил под стражу жительницу села Терновка и ее брата, подозреваемых в убийстве двух малолетних детей в Воронежской области, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Двое детей в возрасте 7 и 8 лет были обнаружены с признаками насильственной смерти в селе Терновка Воронежской области 22 апреля. Возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних, совершенное группой лиц»), в убийстве подозреваются мать детей и ее брат.

«Сегодня по ходатайству следователей областного подразделения СК России судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 22 июня 2022 года. В ближайшее время следствие намерено предъявить фигурантам обвинение», — говорится в сообщении.

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