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НОВОСТИ

РФ может отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе иностранных медикаментов

10:05 29.04.2022 Источник: Известия

Россия может отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну иностранных медикаментов в целях безопасности своих граждан. За импорт в страну таких лекарств без одобрения внутренних органов будут штрафовать. Как выяснили «Известия», это следует из правительственного законопроекта, который Госдума может принять в мае. Документом предлагается убрать из КоАП исключение штрафов при закупке таких незарегистрированных в РФ лекарств из-за рубежа.

Во фракциях к законопроекту отнеслись неоднозначно. Эксперты же считают, что инициативу можно поддержать.

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