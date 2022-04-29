В Канаде вводят ответственность за преступления, совершенные на Луне
15:12 29.04.2022
Канадское правительство внесло для утверждения в парламент поправки к уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные на территории Луны. Об этом передаёт СВС.
Отмечается, что поправки оказались следствием присоединения Канады к проекту Lunar Gateway, участники которого намереваются путешествовать на Луну. Они находятся в 443-страничном Законе об исполнении бюджета, переданном в палату общин. osnmedia.ru
НОВОСТИ
- 19:10 29.04.2022
- В Риге суд принял решение разблокировать пять российских развлекательных ТВ-каналов
- 18:55 29.04.2022
- Трюдо: Для Оттавы по-прежнему важно наличие дипломатов в Москве
- 17:43 29.04.2022
- Минюст РФ впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек
- 17:15 29.04.2022
- Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по ИИ
- 17:12 29.04.2022
- Привязка курса рубля к золоту не обсуждается — Набиуллина
- 17:00 29.04.2022
- Германия рассматривает возможность отправки гаубиц на Украину — Reuters
- 16:32 29.04.2022
- ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году — Набиуллина
- 16:12 29.04.2022
- Норвегия закрыла единственный КПП «Стурскуг» на границе с РФ — ТВ
- 16:00 29.04.2022
- В Польше в апреле инфляция в годовом выражении достигла рекордного уровня в 12,3%
- 15:32 29.04.2022
- Российским производителям может нехватить оболочек для сосисок и колбасы - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать