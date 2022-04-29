В Канаде вводят ответственность за преступления, совершенные на Луне

15:12

Канадское правительство внесло для утверждения в парламент поправки к уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные на территории Луны. Об этом передаёт СВС.

Отмечается, что поправки оказались следствием присоединения Канады к проекту Lunar Gateway, участники которого намереваются путешествовать на Луну. Они находятся в 443-страничном Законе об исполнении бюджета, переданном в палату общин. osnmedia.ru