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НОВОСТИ

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова

12:50 04.05.2022 Источник: Интерфакс

МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова, признанного в РФ СМИ-иноагентом. Карточка Невзорова появилась в среду в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.Его розыск ведется в рамках уголовного дела.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Невзорова уголовное дело о распространении "фейковой" информации о действиях российских Вооруженных сил РФ.

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