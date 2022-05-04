МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова

12:50 Источник: Интерфакс

МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова, признанного в РФ СМИ-иноагентом. Карточка Невзорова появилась в среду в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.Его розыск ведется в рамках уголовного дела.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Невзорова уголовное дело о распространении "фейковой" информации о действиях российских Вооруженных сил РФ.