Вице-мэр Андрей Бочкарев: Москва ускорит темпы переселения участников программы реновации

18:00

Правительство Москвы увеличит ежегодный ввод жилья по программе реновации и ускорит Темпы переселения участников программы реновации в Москве будут ускоряться, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. «Правительство Москвы планирует выполнить все обязательства перед участниками программы реновации в утвержденные сроки, несмотря на серьезное изменение экономической ситуации. В текущем году утвержденный объем расходов на ее финансирование составит 110 млрд руб.», - отметил он.



Столичные власти приняли решение о строительстве дополнительно 8 млн кв м жилой недвижимости в рамках программы реновации. Как заявил Бочкарев, это позволит ускорить переселение, а также дофинансировать программу, в том числе за счет продажи части квартир на рынке. Таким образом, удастся гарантировать ее реализацию, не допустить увеличения сроков сдачи домов и даже сократить их.