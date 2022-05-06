Вице-мэр Андрей Бочкарев: Москва ускорит темпы переселения участников программы реновации
18:00 06.05.2022
Столичные власти приняли решение о строительстве дополнительно 8 млн кв м жилой недвижимости в рамках программы реновации. Как заявил Бочкарев, это позволит ускорить переселение, а также дофинансировать программу, в том числе за счет продажи части квартир на рынке. Таким образом, удастся гарантировать ее реализацию, не допустить увеличения сроков сдачи домов и даже сократить их.
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