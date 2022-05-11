МО РФ располагает данными об экспериментах США над пациентами психбольницы под Харьковом

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ располагает сведениями об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице под Харьковом. Об этом сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения», — сказал Кириллов.