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МО РФ располагает данными об экспериментах США над пациентами психбольницы под Харьковом

16:32 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ располагает сведениями об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице под Харьковом. Об этом сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения», — сказал Кириллов.

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