МИД РФ объявил персонами нон грата десять сотрудников посольства Румынии в Москве

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ответ на действия Румынии объявила десятерых сотрудников посольства страны в России персонами нон грата. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

«13 мая чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата (неприемлемыми) десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве», — говорится в сообщении.

Данная мера, как указали в МИД, стала ответом на принятое 5 апреля Румынией решение о высылке десятерых российских дипломатов.