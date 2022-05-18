Несколько боевиков ликвидированы в ходе КТО в Махачкале — источник

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Махачкале, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В результате КТО уничтожены несколько боевиков. В результате обнаружено было СВУ (самодельное взрывное устройство). Личности устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации. Направлены запросы в соответствующие органы.