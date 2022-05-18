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НОВОСТИ

Китайцы назвали Россию наиболее дружественной страной - опрос

11:00 18.05.2022 Источник: Известия

Жители Китая больше всего симпатизируют России в сравнении с другими странами мира. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центральноевропейским институтом азиатских исследований, сообщает гонконгское интернет-издание Asia Times.

«Новый опрос среди 3 тыс. респондентов из материковой части Китая показывает, что за последние три года их отношение к России улучшилось, и теперь китайская публика относится к ней лучше всех прочих стран», — говорится в статье, опубликованной 12 мая.

Из 25 стран, о которых спрашивали китайских респондентов, Россия была воспринята наиболее позитивно, а США — наиболее негативно. К РФ положительно относятся почти 80% опрошенных, а к Соединенным Штатам Америки — лишь менее трети.

Многие китайцы отмечали, что их мнение о России улучшилось благодаря доверию к российским властям. Респонденты подчеркивали, что у президента России Владимира Путина есть «сила воли и мужество».

Кроме того, по их словам, они чувствуют, что между Москвой и Пекином существует «братская любовь». Также жители КНР считают, что «враг нашего врага — наш друг».

В заключение 60% китайцев указали, что их стране следует проводить жесткую политику в отношении официального Вашингтона.  Известия

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