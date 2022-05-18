Китайцы назвали Россию наиболее дружественной страной - опрос
11:00 18.05.2022 Источник: Известия
Жители Китая больше всего симпатизируют России в сравнении с другими странами мира. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центральноевропейским институтом азиатских исследований, сообщает гонконгское интернет-издание Asia Times.
«Новый опрос среди 3 тыс. респондентов из материковой части Китая показывает, что за последние три года их отношение к России улучшилось, и теперь китайская публика относится к ней лучше всех прочих стран», — говорится в статье, опубликованной 12 мая.
Из 25 стран, о которых спрашивали китайских респондентов, Россия была воспринята наиболее позитивно, а США — наиболее негативно. К РФ положительно относятся почти 80% опрошенных, а к Соединенным Штатам Америки — лишь менее трети.
Многие китайцы отмечали, что их мнение о России улучшилось благодаря доверию к российским властям. Респонденты подчеркивали, что у президента России Владимира Путина есть «сила воли и мужество».
Кроме того, по их словам, они чувствуют, что между Москвой и Пекином существует «братская любовь». Также жители КНР считают, что «враг нашего врага — наш друг».
В заключение 60% китайцев указали, что их стране следует проводить жесткую политику в отношении официального Вашингтона. Известия
НОВОСТИ
- 12:00 18.05.2022
- Почти тысяча боевиков с «Азовстали» сдались в плен с 16 мая — МО РФ
- 11:32 18.05.2022
- Песков заявил, что не знает, когда Путин снова будет ревакцинироваться от ковида
- 11:20 18.05.2022
- Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
- 11:05 18.05.2022
- Президент Эстонии считает невозможной полную изоляцию РФ
- 10:32 18.05.2022
- Прямая линия с Путиным в этом году планируется, предварительная подготовка идет — Песков
- 10:20 18.05.2022
- Новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров» — источник
- 10:05 18.05.2022
- Канада закрыла въезд для Владимира Путина и еще примерно тысячи россиян
- 10:00 18.05.2022
- WP сообщила о разногласиях в НАТО по поводу масштабов присутствия в Восточной Европе
- 09:32 18.05.2022
- Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
- 09:20 18.05.2022
- В Пентагоне не нашли вины военных США в ударе, унесшем в 2019 году жизни более 50 сирийцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать